ألبومات النجمات العرب بين الوعود والتأجيل والسرقة!

في زمنٍ يعتمد فيه معظم الفنانين سياسة الأغنية المنفردة أي "السينغل"، بات الجمهور يترقّب موعد صدور ألبوم بعض النجوم وغالباً ما يتخلّله الكثير من الوعود والتأجيلات وصولاً إلى الظروف الطارئة مثل السرقة.

على سبيل المثال، غالباً ما يكرّر جمهور الفنانة نجوى كرم السؤال حول موعد صدور الألبوم عبر موقع تويتر والّذي طال إنتظاره. وأكدت شمس الغنية اللبنانية مؤخراً أن الألبوم سيصدر بعد إطلاق أغنية "حبيبي مين" التي تصوّرها اليوم وغداً على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج فادي حداد، وهي من كلمات وائل الأشقر وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.

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أمّا الفنانة هيفا وهبي تعد جمهورها بألبومٍ متنوع بين اللهجتين المصريّة واللبنانيّة لكنّها تعمل على تنفيذه براحة شديدة دون أن تضع لنفسها مدّة معينة للإنتهاء من تسجيل أغنياته، فينعكس ذلك برأيها على جودة العمل الجديد.

وبعدما نشرت الفنانة نانسي عجرم أخيراً الإعلان الترويجي الخاص بألبومها الجديد، تم تأجيل موعد طرح "حاسة بيك" إلى شهر آذار المقبل بدلاً من 30 كانون الثاني دون الكشف عن الأسباب.

لكن ألبوم الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب في خطر، فتفاجأ المستشار الفني ياسر خليل بكسر زجاج سيارته وسرقة محتوياتها ومن بينها اسطوانة عليها أغنيات ألبوم شيرين الجديد. فهل سنشهد في الأيام المقبلة على تسريب أغنيات ألبوم شيرين بسبب هذه السرقة؟

بين نجوى وهيفا ونانسي وشيرين، شاركونا آراءكم بالألبوم الّذي تنتظرونه بفارغ الصبر.