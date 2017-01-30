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وفد اللقاء الديمقراطي في الصيفي... الجميل: الجبل خط أحمر

publishing date: 30/01/2017 06:16:57
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أكد النائب اكرم شهيب، بعد لقائه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في الصيفي، أن التعاون قائم، مؤكد الشراكة وتفعيل اللقاءات.

وقال: "لم نقفل بابا يوما لا على الحوار ولا على التلاقي لإيماننا بلبنان الواحد الذي يتسع لكل ابنائه، وللنسبية ظروف غير مؤاتية اليوم، ونسعى الى التوازن والعمل المشترك من اجل قانون لا يلغي احدا". 

 

من جهته، اعتبر النائب سامي الجميل انه لا يجوز ان يختصر التمثيل اليوم بالفريق الحاكم واذ ابدى تفهمه هواجس بعض الفرقاء، تمنى ان يكون العمل من اجل قانون الانتخاب موضوعيا اكثر ، مؤكدا أن الجبل خط احمر.

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وشدد على ضرورة أن يكون مجلس مكاناً يتمثّل به كلّ الشعب، وقال:" لذا يجب أن نكون حذرين، ولا نريد أحداً أن يشعر بالخوف على الوجود".
 

 
 
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