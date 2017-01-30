"لبنانية" تثير موجة غضب على الخطوط السعودية

شرعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، في التحقيق بشأن تعيين شركة الخطوط الجوية السعودية اللبنانية كريستي سركيس في منصب مديرة العلاقات العامة والإعلام.

وأبدى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، سخطهم لخبر تعيين لبنانية كمديرة ، مؤكدين أن هناك العديد من الكفاءات السعودية المؤهلة لشغل هذا المنصب.

وانتشر هاشتاغ #الخطوط_السعودية بسرعة بين السعوديين على تويتر حيث قارن البعض بين نسبة البطالة وخبر تعيين لبنانية في منصب هام.

وأوضح المتحدث الرسمي لشركة الخطوط الجوية السعودية منصور البدر، أن كريستي سركيس تم تعيينها كمستشارة للإعلام والاتصال الدولي بالشركة، وليس في منصب مديرة العلاقات العامة والإعلام.

وأضاف البدر ان تعيين كريستي جاء نتيجة خبرتها في هذا المجال بشركات طيران عربية وشركات دولية.