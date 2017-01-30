نقابة المالكين: حذّرنا من وجود قنابل موقوتة والحل بالقانون الجديد

اسفت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة لأنّ يتعرّض سكّان آمنون مرّة جديدة لخطر انهيار مبنى في إحدى المناطق في بيروت، مشيرة الى المبنى المهدّد بالانهيار في المتحف.

ولفتت الى أنها حذّرت مرّات عديدة من وجود قنابل موقوتة قد تسقط في أيّ لحظة على رؤوس من فيها من عائلات، وأكدت ،في بيان، ان القانون الجديد للإيجارات هو جزء أساسيّ من الحلّ كونه يعيد القدرة إلى المالك القديم على ترميم المباني لإنقاذها من خطر الانهيار وعدم تكرار المأساة مرّة جديدة، مطالبة بإجراء مسح فوري لعدد المباني المهدّدة بالانهيار وأماكنها ليصار إلى إخلائها فورًا والمباشرة بالترميم، "وهذه مسؤولية تقع على عاتق الإدارات الرسميّة المولجة الإشراف على سلامة المباني وفرض إجراءات السلامة العامّة".

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ورفضت تحميل المالك أي مسؤولية في المباني المؤجرة كونه لا يزال إلى الآن بعيدًا من تقاضي بدل المثل الطبيعي في السنة السادسة من تطبيق القانون الجديد الذي ينقذ عشرات المباني في بيروت وحدها.

وشددت النقابة على أنها جاهزة للتّعاون مع الإدارات الرسميّة وهيئات المجتمع المدني لتحديد المسؤوليات وإنهاء الخطر قبل وقوع كارثة جديدة، متوجهة إلى المستأجرين القدامى في بعض المباني المهدّدة بالانهيار بالقول إنّ أرواحهم أغلى من ايّ تعويض ينتظرونه بغير حقّ، وإنّ قيامهم بواجباتهم في دفع البدلات الطبيعية وما يتوجّب عليهم من كلفة للصيانة ينقذ المبنى من خطر الانهيار.