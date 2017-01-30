البابا فرنسيس يقبل استقالة المطران الياس نصار... فمن عيّن مكانه؟

قبل البابا فرنسيس استقالة المطران الياس نصار من ادارة ابرشية صيدا المارونية وعين مدبرا رسوليا على الكرسي الشاغر المطران مارون العمار النائب البطريركي العام على نيابة جبة بشري، بحيث يمارس صلاحياته وفقا للقوانين الكنسية المرعية الاجراء.

وبذلك تنتهي من تاريخه مهمة الزائر الرسولي المطران بولس مطر ويصبح المطران الياس نصار بتصرف البطريرك وسينودس اساقفة الكنيسة المارونية.

وبالتشاور مع المجمع الدائم، كلف البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، المطران شكرالله نبيل الحاج، رئيس اساقفة صور، ان يجري عملية التسليم والتسلم بين المطران الياس نصار والمدبر الرسولي المطران مارون العمار، وان يقدم لغبطته تقريرا خطيا بذلك.

وكلف البطريرك المطران جوزف نفاع، المعاون البطريركي، الاهتمام برعاية نيابة الجبه بصفة نائب بطريركي، مع الصلاحيات القانونية، بالتنسيق مع النائب البطريركي العام الاصيل سيادة المطران مارون العمار، حتى انتخاب مطران جديد لابرشية صيدا في الدورة المقبلة لسينودس الاساقفة المقدس.