عون يكشف عن وضع خطة جديدة لمعالجة النفايات

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان تطبيق اللامركزية الادارية يعلي من شأن البلديات ودورها الانمائي، واعدا بان يتم بحث قانون اللامركزية في المجلس النيابي المقبل.

وكشف عون خلال استقباله وفدا ضم رؤساء اتحادات البلديات في لبنان عن وضع خطة جديدة لمعالجة النفايات من شأن تطبيقها اراحة المناطق اللبنانية من هذه الازمة لا سيما وان هذه الخطة تراعي مصالح البلديات والمواطنين على حد سواء، متمنيا الاعلان عنها قريبا.

واشار الى ان اوضاع الكهرباء والمياه ستكون موضع معالجة مجددا وفق البرنامج الذي سبق ان وضع وجمد تنفيذه في الاعوام الماضية.

وشدد على دعمه مطالب البلديات وهو مصمم على تقديم المساعدة التي يطالب بها الاتحاد، داعيا البلديات الى مزيد من الشفافية في العمل البلدي.

ورأى الرئيس عون "ان لبنان تمكن من اجتياز تداعيات الحرب في سوريا والحروب المتفرعة عنها"، معربا عن امله "الا يصيب البلاد اي امر سيء بعد اليوم لا سيما وان الجيش والاجهزة الامنية في يقظة دائمة وهناك عين ساهرة على الدوام، وتحصل توقيفات مهمة للارهابيين المتسللين الى الداخل".