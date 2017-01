مقتل شخص وإصابة إثنين إثر هجوم مسلح على مطعم في إسطنبول

وقع هجوم مسلح على أحد المطاعم بمدينة إسطنبول التركية.

وقتل شخص وأصيب 2 إثر هجوم مسلح على أحد مطاعم إسطنبول.

وقالت قناة "إن تي في" التليفزيونية التركية إلى أن الحادث ليس هجوما إرهابيا.

#Multiple #injuries reported after an #attacker opens #fire in a #restaurant in #Istanbul's #Beykoz, motive unclear local media pic.twitter.com/y8pu09vmpV