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قاذفات روسية تشن غارة على داعش في سوريا

publishing date: 30/01/2017 10:03:31
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قاذفات روسية تشن غارة على داعش في سوريا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ست قاذفات روسية طويلة المدى شنت غارة جوية على مواقع تنظيم داعش في محافظة دير الزور فدمرت نقطتي قيادة والعديد من مخازن الأسلحة.

 
 

ضربة جوية ليلية فرنسية على احد معاقل تنظيم داعش في سوريا

 

تستهدف المهمة 153شمال غرب مدينة الرقة شمال سوريا، انه جسر" هذه آخر التعليمات التي اعطيت لثلاثة من طياري المقاتلات الفرنسية "رافال" الذين كانوا على وشك الاقلاع من الاردن في مهمة نحو معقل تنظيم داعش في سوريا.

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