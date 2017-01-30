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بالصور: سيلسنا غوميز و The Weeknd في رحلة رومانسيّة إلى فلورنسا​

publishing date: 30/01/2017 10:29:16
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بالصور: سيلسنا غوميز و The Weeknd في رحلة رومانسيّة إلى فلورنسا​
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تُمضي الفنانة الأميركيّة سيلينا غوميز والفنان The Weekend رحلة رومانسية في مدينة فلورنسا الإيطالية في ظهورهما العلني الأول.

 
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وظهر الثنائي الموسيقي في عشاء رومانسي ليل السبت وفي حين كان يرافقهما شخص ثالث بدا عليهما الإنسجام التام وتبادلا القبل والعناق.

 

وكانت سيلينا ترتدي سترة من اللون الأحمر وبدت سعيدة جداً خلال نزهة مع حبيبها الجديد في شوارع المدينة.

 

وانتشرت الأخبار بكثرة حول هذه العلاقة بسبب العلاقة السابقة التي كانت تجمع المغني الشهير بعارضة الأزياء الأميركيّة من أصلٍ فلسطيني بيلا حديد شقيقة جيجي حديد.

 
وأعلنت مصادر مقرّبة من غوميز أنّه لم تربطها يومًا صداقة بالشقيقتين بل كانت تعرفهما بسبب أصدقاءٍ مشتركين.
 A pizza the action: Selena Gomez passionately kissed The Weeknd on Saturday as their romance heated up on a romantic trip to Florence
 
Can't Feel My Face: Selena and her new man later enjoyed a blissful walk on Ponte Vecchio, where they cuddled up to one another
 
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