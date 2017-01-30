بالصور: سيلسنا غوميز و The Weeknd في رحلة رومانسيّة إلى فلورنسا​

شاهدوا لحظة هذا الهجوم واشتعال النيران
بلّشوا يرَجعوا عائلات من أميركا على لبنان!
استثنائياً ولغاية تاريخ 28/02/2017 ...الامن العام يذكر
ردّت على من شتم والدها
تُمضي الفنانة الأميركيّة سيلينا غوميز والفنان The Weekend رحلة رومانسية في مدينة فلورنسا الإيطالية في ظهورهما العلني الأول.
وظهر الثنائي الموسيقي في عشاء رومانسي ليل السبت وفي حين كان يرافقهما شخص ثالث بدا عليهما الإنسجام التام وتبادلا القبل والعناق.
وكانت سيلينا ترتدي سترة من اللون الأحمر وبدت سعيدة جداً خلال نزهة مع حبيبها الجديد في شوارع المدينة.
وانتشرت الأخبار بكثرة حول هذه العلاقة بسبب العلاقة السابقة التي كانت تجمع المغني الشهير بعارضة الأزياء الأميركيّة من أصلٍ فلسطيني بيلا حديد شقيقة جيجي حديد.