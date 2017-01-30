فوائد صحية للجوز ستجعلكم تتناولونه يومياً

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تعتبر شجرة الجوز من أقدم الشجرات المثمرة التي زرعها الإنسان.والملفت هو أن المرء اليوم يتجنّب تناول هذا النوع من المكسّرات لأنها غنية بالسعرات الحرارية والدهون. إلا أن الجوز في الواقع غني جداً بالمكوّنات الصحية والتي تحمل فوائد عدّة لصحّة القلب والجسم.ما هي أهمّ الأسباب الصحية التي تدفعكم الى تناول الجوز بشكل يومي؟-فقدان الوزن: على عكس ما يعتقد الناس، يمكن أن يكون الجوز جزءاً أساسياً في الأنظمة الغذائية المتبعة لخسارة الوزن.-تحسين النوم: يحتوي الجوز على مركب يسمى الميلاتونين، المسؤول عن نقل الرسائل الى الدماغ المتعلقة بدورة الضوء والظلام. إن استهلاك الجوز يزيد من نسب الميلاتونين في الجسم وبالتالي هذا ما يحفّز الإنسان على النوم.-صحة الشعر: يعتبر هذا النوع من المكسّرات مفيد جداً لصحة الشعر، إذ إنه يحتوي على البيوتين (فيتامين B7) الذي يساعد على تقوية الشعر والحد من تساقطه إضافة الى نموّه.- منع أمراض القلب: يحتوي الجوز على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، ما يجعله مفيداً في مكافحة أمراض القلب. كما إنه يحتوي أيضاً على الأوميغا 3 التي تخفّض مستوى الكولسترول الضار وتزيد من نسب الكولسترول الجيّد في الجسم.-يعزز نوعية الحيوانات المنوية: يقول الباحثون إن تناول كمية معيّنة من الجوز يومياً يحسن نوعية السائل المنوي. ووفقاً لدراسة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا، فإن تناول 75 غراماً من الجوز يومياً يحسن حيوية، حركة ومورفولوجية (بنية) الحيوانات المنوية لدى الرجال الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 21-35.