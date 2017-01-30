بالفيديو: ردة فعل شابة تسمع صوت زوجها للمرة الأولى

شاهدوا لحظة هذا الهجوم واشتعال النيران
بلّشوا يرَجعوا عائلات من أميركا على لبنان!
استثنائياً ولغاية تاريخ 28/02/2017 ...الامن العام يذكر
ردّت على من شتم والدها
وكانت كورا قد فقدت سمعها عندما كانت تبلغ من العمر سنتين ونصف فقط واستخدمت آلة تساعدها على السمع منذ حينه.
وتطوّرت حالة كورا فخضعت لجراحة قام الأطباء خلال بزرع جهاز وراء أذنها يُعيد لها حاسة السمع.
وعندما كان الأطباء يشغّلون الجهاز، وجّه جيمس الكلمات إلى زوجته فذرفت الدموع وأخفت وجهها من شدة التأثر.
وأرفق جيمس الفيديو بتعليق قال فيه إن زوجته كانت تستطيع أن تسمع عندما التقى بها وخلال اولى مراحل زواجهما لكن حالتها تدهورت مع مرور الأيام.