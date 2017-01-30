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نقص الفيتامين A عند الجنين يُؤدي إلى الإصابة بالألزهايمر​

publishing date: 30/01/2017 10:44:54
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نقص الفيتامين A عند الجنين يُؤدي إلى الإصابة بالألزهايمر​
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مرض الألزهايمر هو مرض يصيب  الجهاز العصبي ويظهر بسبب موت الخلايا بشكل تدريجي. وفيما لا تزال مصادر هذا المرض مجهولة، أعلنت دراسة كندية جديدة أن النقص في الفيتامين A قد يكون من بين مسببات هذه الحالة المرضية منذ الصغر.

 
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وأجرى الباحثون التجربة على الفئران المخبرية واستنتجوا أنّ النقص في الفيتامين A يُؤدي إلى زيادة مستويات بروتين اسمه اميلويد بيتا .

 

ويلعب هذا البروتين دورًا أساسيًا في تطوير مرض الألزهايمر وحالات أخرى من الخرف لأنه يبني تكتلات لزجة بين الخلايا العصبية ويمنع التشابك العصبي (neurotransmission) وبالتالي يؤدي إلى موت الخلايا في الدماغ.

 

وأضاف العلماء أنّ نقص الفيتامين A منذ الصغر يُؤدي أيضًا إلى تكوين ذاكرة ضعيفة وقدرات تعلمية خفيفة مع التقدّم في العمر.

 
وقال العلماء إنه من الممكن تعويض نقص الفيتامينA  عند الجنين عبر تزويده بالمكمّلات عندما يولد.
 
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