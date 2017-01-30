ماذا قالت ملكة جمال كولومبيا لمُقدّم حفل ملكة جمال الكون بعد حادثة العام الفائت؟

شاهدوا إبن "أمير الليل" في هذا الفيديو
بدأت تظهر ملامح الغرام علناً على بعض النجمات
بلّشوا يرَجعوا عائلات من أميركا على لبنان!
تدفق رياح شمالية باردة جدا
قامت ملكة جمال كولومبيا لعام 2016 أندريا توفار بمعانقة مقدم البرامج والممثل الكوميدي الأميركي ستيف هارفي خلال التمارين لحفل ملكة جمال الكون بنسخته الـ 65.
وطلبت توفار من ستيف عدم اقتراف الأخطاء مجدّدًا أثناء تقديم الحفل وذلك خلافًا لما حصل مع ملكة كولومبيا لعام 2015 أدريانا غوتيريز خلال حفل ملكة جمال الكون العام الماضي.
وكان ستيف قد أعلن تتويج غوتيريز ملكة جمال الكون قبل أن يعتذر لاقترافه خطأ ويسلّم التاج لملكة الفيليبين بدلاً منها.
وقد أثار خطأ هارفي غضب الملايين حول العالم بالرغم من اعتذاره من غوتيريز ومن المشاهدين.