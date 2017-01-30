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صحة و تغذية
منذ 18 ساعة
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تعرّف على أنواع آلام الرأس وأسبابها

publishing date: 30/01/2017 11:23:38
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تعرّف على أنواع آلام الرأس وأسبابها
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يشعر الكثيرون بألم مزعج في الرأس بشكل يومي فيعتقدون أن مسبباته واضحة مثل قلة النوم والتعب وعدم تناول الطعام.

 
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ولكن ما لا تعرفونه أنه هناك عدة أنواع من أوجاع الرأس وأنّ هذه الأخيرة قد تدلّ على مشاكل صحية أخرى.

 

- الحساسية: هي مصدر رئيسي للشعور بألم في الرأس وبخاصة لأنها تتسبب بانسداد الجيوب الأنفية كما تتسبب بضغطٍ في الرأس

 

عادة ما يترافق هذا الألم مع حكة في العيون وذرف للدموع. كذلك، يكون الألم في كلّ أنحاء الرأس وفي الوجه أيضًا.

 
Headache Type 1: Allergies

- الجيوب الأنفية: يتسبب التهاب الجيوب الأنفية بألم عند منطقة الجبين وحول العينين وعند الخدّين، كما يتفاقم مع تقدم الساعات خلال اليوم.

 
Headache Type 2: Sinus
 

- القلق: إذا كنت تشعر بالتوتّر والقلق، قد تشعر بألم وكأنه يلتف حول الرأس عند منطقة الجبين.

 
Headache Type 3: Anxiety
 

- الإقلاع عن تناول الكافيين: إذا كنت معتادًا على تناول القهوة، ستلاحظ أنك تشعر بالألم في الرأس بعد فترة من التوقف عن احتسائها. ويعود السبب لهذا الألم للشرايين التي تتمدّد من جديد والتي كانت تضيق بسبب مادة الكافيين.

 
Headache Type 5: Caffeine Withdrawal

- الصداع: إن الصداع وراثي وعادة ما يسبب الألم في جانب واحد من الرأس. أحياناً يترافق الصداع مع الشعور بالغثيان والتقيؤ.

 
Headache Type 6: Migraine
 
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