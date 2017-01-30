اتّبعي هذه الخطوات لتخفيف الألم جراء ارتداء الكعب العالي

غالبًا مل تشعر السيدات بآلام في القدمين عند ارتداء الأحذية للمرة الأولى وبخاصة إذا كان حذاء مع الكعب العالي.

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ولأن كل سيدة تحب ارتداء هذا النوع من الأحذية، سنقدّم إليك بعض الحلول التي ستخفف من الألم الذي تتسبب به الأحذية.

- ضعي ضمّادة (Band-aid)على المكان التي يتسبّب به الحذاء بالألم، واحرصي على أن تكون بالحجم الكبير حتى لا تنزلق عند ارتداء الحذاء.

- رشّي بودرة على قدميك قبل انتعال الحذاء للتخفيف من الإحتكاك وبالتالي لتجنّب الشعور بالألم.

- ارتدي جوارب سميكة وقومي بارتداء الحذاء. من ثم، استخدمي مجفّف الشعر لتوجيه الهواء الساخن على الأجزاء الضيقة في الحذاء. من بعدها، قومي بالسير حتى يصبح الحذاء باردًا وكرّري العملية إذا شعرت بالحاجة لذلك.

تساعد الحرارة في تمدد الأحذية، ولكنها فعّالة فقط للأحذية المصنوعة من الجلد الطبيعي والمواد الطبيعية الأخرى.

- ضعي كيساً بلاستيكياً من الماء داخل الحذاء. من بعدها، ضعي الحذاء في الثلاجة طوال الليل. في اليوم التالي، ستلاحظين أن حجم الحذاء تمدد قليلاً.

- رشي الكحول المطهّر داخل الحذاء حتى يصبح رطبًا. من ثم، قومي بوضع كمية كبيرة من المحارم الورقية داخل الحذاء واتركيها طوال الليل. أزيلي المحارم اليوم التالي وقومي بارتداء الحذاء.

- ضعي الكريم المرطب داخل الحذاء وخاصة عند منطقة الأصابع والكعب.

- ضعي حبّات البطاطا داخل الأحذية الرياضية لأنها تساعد على توسّعها ولا تترك أي رائحة كريهة داخلها.