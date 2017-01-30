أوغاسابيان بحث في موضوع الكوتا مع وفد من التحالف الوطني النسائي

بحث وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان مع وفد من "التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان"، في اعتماد الكوتا النسائية في قانون الانتخابات النيابية المقبلة.

وطالب الوفد بأن "يكون موضوع الكوتا من ضمن النقاشات التي تجريها الكتل السياسية حول الصيغ القانونية قيد التداول"، مشددا على "ضرورة تضمن أي قانون إنتخابي كوتا نسائية بنسبة ثلاثين في المئة، خصوصا أن لبنان وافق على هذه النسبة بعد قمة بكين إلا أنه لم يطبقها".

وفي هذا المجال أكد أوغاسابيان أنه "في صدد إعداد مشروع قانون لتقديمه إلى مجلس الوزراء حول إدماج قضايا المساواة بين الجنسين في جميع المجالات. وبالنسبة إلى قانون الإنتخابات"، أكد "التزام السعي الى إقرار كوتا نسائية في القانون الإنتخابي المقبل"، لافتا إلى "ضرورة إدراج الكوتا النسائية في أي قانون يتم بحثه وإقراره في المجلس النيابي".