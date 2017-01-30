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خفر السواحل الليبيون يعترضون 700 مهاجر في عرض البحر

publishing date: 30/01/2017 12:02:30
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خفر السواحل الليبيون يعترضون 700 مهاجر في عرض البحر
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اعلن المتحدث باسم البحرية الليبية ان خفر السواحل الليبيين اعترضوا حوالى 700 مهاجر قرب سواحل صبراتة في غرب البلاد، كانوا يحاولون الوصول بحرا الى اوروبا.

   

وأوضح العقيد ايوب قاسم ان "خفر السواحل اعترضوا فجر الجمعة 700 مهاجر في زورقين خشبيين على بعد ثلاثة اميال بحرية من مدينة صبراتة" على بعد 70 كلم غرب طرابلس.

    

واضاف ان المهربين الذين كانوا على الشاطئ فتحوا النار على الدورية دون وقوع اصابات.

    

وتابع ان خفر السواحل ردوا ما ارغم المهربين على الهرب.

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