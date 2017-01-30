سيدة اتّخذت من المعانقة مهنة لها

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ردّت على من شتم والدها
تجني السيدة الأميركية جانيت تريفيانو حوالي 80 دولارًا أميركيا في كل مرة تعانق فيها شخصًا لمدة ساعة واحدة.
وأصبحت جانيت "حاضنة" محترفة استجابةً لطلب الآخرين، وتمضي الآن بين 13 و20 ساعة في الأسبوع وهي تعانق رجالاً غرباء بين ال40 وال70 من عمرهم.
وكانت جانيت متزوجة واشتركت بورشات عمل كان هدفها التوعية الجنسية لأنها لم تكن سعيدة بعلاقتها الجسدية مع زوجها قبل أن ينفصلا.
وقالت جانيت في مقابلة لها إنها اختارت مهنتها بعدما التقت بشخصين يمارسانها، وأضافت أنها تتحدث مع زبائنها قبل المعانقة لمعرفة ما يحتاجون إليه وللتأكد أنها بأمان خلال الحصة.
كذلك، قالت جانيت إنها وجدت ما ينقصها خلال ممارستها لهذه المهنة لأنها تحب منذ صغرها أن تساعد الآخرين.