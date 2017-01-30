سيدة اتّخذت من المعانقة مهنة لها

تجني السيدة الأميركية جانيت تريفيانو حوالي 80 دولارًا أميركيا في كل مرة تعانق فيها شخصًا لمدة ساعة واحدة.

​

وأصبحت جانيت "حاضنة" محترفة استجابةً لطلب الآخرين، وتمضي الآن بين 13 و20 ساعة في الأسبوع وهي تعانق رجالاً غرباء بين ال40 وال70 من عمرهم.

​

الإعلان

وكانت جانيت متزوجة واشتركت بورشات عمل كان هدفها التوعية الجنسية لأنها لم تكن سعيدة بعلاقتها الجسدية مع زوجها قبل أن ينفصلا.

​

وقالت جانيت في مقابلة لها إنها اختارت مهنتها بعدما التقت بشخصين يمارسانها، وأضافت أنها تتحدث مع زبائنها قبل المعانقة لمعرفة ما يحتاجون إليه وللتأكد أنها بأمان خلال الحصة.

​

كذلك، قالت جانيت إنها وجدت ما ينقصها خلال ممارستها لهذه المهنة لأنها تحب منذ صغرها أن تساعد الآخرين.