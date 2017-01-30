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ملف "الحريّات الإعلاميّة" في "هوا الحريّة" الليلة على الـLBCI والـLDC

publishing date: 30/01/2017 12:16:26
episodes
ملف &quot;الحريّات الإعلاميّة&quot; في &quot;هوا الحريّة&quot; الليلة على الـLBCI والـLDC
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منطلقاً من إسم برنامجه "هوا الحريّة"، يفتح الإعلامي جو معلوف في حلقة الليلة ملف "الحريّات الإعلاميّة" على الـ"LBCI" والـ"LDC".
 
نقاش في القانون، حريّة التعبير، الآداب العامّة، القيم، التقاليد، المفاهيم، والتعريفات مع ضيوف الحلقة الكاتب الصحافي والناقد الفنّي والثقافي بيار أبي صعب، المنتج التلفزيوني والصحافي فراس حاطوم، مقدّمة البرامج أرزة الشدياق، ومقدّم البرامج والممّثل فؤاد يميّن، وغيرهم.
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وفي الحلقة أيضاً، حوار مع الإعلاميّة داليا فريفر ورئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان طلال المقدسي، عن الإنجاز الذي تحقّق بكسر الرقم القياسي لموسوعة "غينيس" العالمية، لأطول بث تلفزيوني مباشر.
 
"هوا الحريّة" الساعة 21.40 على الـ"LBCI" والـ"LDC".
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