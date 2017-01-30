المانيا تنتقد وجود "سجون" للمهاجرين في ليبيا

انتقدت المانيا الاثنين الوضع "الكارثي" للمهاجرين الذين ينتظرون في ليبيا حيث يعتقلون في "سجون" تحت رحمة المهربين، وذلك قبل أيام من انعقاد قمة أوروبية الجمعة في مالطا سيكون موضوع الهجرة في صلبها.

وذكرت وسائل اعلام المانية الاحد ان وزارة الخارجية رأت في مذكرة داخلية أن ظروف اعتقال المهاجرين في ليبيا بأيدي المهربين، تذكر بظروف "معسكرات الاعتقال" النازية.

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ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية مارتن شافر الاثنين تأكيد وجود هذه الوثيقة، لكنه قال ان "وضع حقوق الانسان في ليبيا كارثي بصورة عامة" وخصوصا للمهاجرين الذين وصفهم بأنهم "اضعف الضعفاء".

واضاف ان بعض المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا يعتقلون في "هذه السجون الخاصة التي تحدثت عنها تقارير صحافية في نهاية الاسبوع، حيث وضع حقوق الانسان كارثي فعلا".