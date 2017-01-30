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اسرائيل تسعى للحصول على توضيحات حول مرسوم ترامب

publishing date: 30/01/2017 12:02:35
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اسرائيل تسعى للحصول على توضيحات حول مرسوم ترامب
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اعلنت اسرائيل انها تسعى للحصول على توضيحات ما اذا كان حظر السفر الذي فرضه الرئيس الاميركي دونالد ترامب على رعايا سبع دول اسلامية ينطبق على عشرات الآلاف من اليهود الاسرائيليين من كبار السن الذين ولدوا في تلك الدول.

 واشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ايمانويل نحشون الى ان السلطات الاسرائيلية تسعى الى "توضيح الامر".

  ويعيش في اسرائيل نحو 45 الف يهودي ولدوا في ايران و 53 الف آخرين ولدوا في العراق، وفقا للإحصاءات الرسمية. واغلبيتهم  فوق سن الـ 65 ، وورد في جوازات سفرهم الاسرائيلية مكان مولدهم.

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