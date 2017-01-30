فوز عريض للبنان على فلسطين و"قمة" بين منتخب الارز وايران الثلاثاء

حقق منتخب لبنان للرجال في كرة السلة انتصاره الثاني على التوالي في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان حتى الخميس ،بفوز كبير على نظيره الفلسطيني وبنتيجة (99-75).

وعلى غرار "سيناريو" المباراة بين لبنان والعراق التي جرت الاثنين الفائت والتي اسفرت عن فوز منتخب الأرز (86-46)، نجح المنتخب اللبناني في السيطرة على اجواء اللقاء منذ البداية وانهى الربع الاول لمصلحته (29-18) وبفارق تسع نقاط.

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وفي الربع الثاني قلّص المنتخب الفلسطيني الفارق الى سبع نقاط لكن رجال منتخب الارز استعادوا زمام المبادرة وتقدموا بفارق 16 نقطة قبل نهاية الربع الثاني بنحو اربع دقائق لينتهي الربع الثاني لمصلحة لبنان(50-26) وبفارق 24 نقطة.وفي الربع الثالث، لم يتغير الوضع "هجوم لبناني ودفاع فلسطيني" ونهاية الربع الثالث(77-47).وفي الربع الرابع لم يتغيّر الوضع على الرغم من محاولة المنتخب الفلسطيني العودة من بعيد لتنتهي المباراة بفوز لبنان وبنتيجة (99-75).

وجاء تسجيل اللاعبين اللبنانيين كالاتي: ايلي اسطفان(23 نقطة)،فادي الخطيب (21 نقطة)،علي حيدر(10)،وائل عرقجي واتر ماجوك (9)،نديم سعيد وامير سعود(7)،باسل بوجي(6)،ايلي رستم(5)،شارل تابت(2).

هذا وسيلتقي منتخب لبنان،الساعي لاحراز لقب بطولة غرب آسيا للمرة الخامسة في تاريخه بعد اعوام 2000 و2008 و2012 و2015، نظيره الايراني الطامح لاحراز اللقب للمرة السابعة بعد اعوام 2004 و2005 و2010 و2011 و2013 و2016 عند الساعة الخامسة من عصر الثلاثاء.

وسيكون اللقاء بمثابة"مباراة نهائية" اذ ان الفائز فيها سيقطع شوطاً كبيراً نحو احراز لقب البطولة لأن المنتخبين اللبناني والأيراني هما الاقوى باعتراف الجميع مع العلم انهما المنتخبان الاكثر احرازاً للقب البطولة منذ انطلاقها.

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