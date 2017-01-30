بو عاصي امام وفد بافاري: لتحفيز النازحين السوريين على العودة الى بلادهم

اجتمع وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي بوزيرة ولاية بافاريا للشؤون الاوروبية والاقليمية بيات ميرك التي وصلت بعد الظهر الى بيروت على رأس وفد يضم نوابا بافاريين وممثلين عن الولاية والسفارة الالمانية. وجرى البحث في كيفية مساعدة اللبنانيين وتحسين البنى التحتية اللبنانية.

ودعا بو عاصي الوزيرة الالمانية الى تخصيص المساعدات الضرورية لتحفيز النازحين السوريين على البدء بالعودة الى بلادهم، ومن ثم دعم مستلزمات عودتهم على الصعيد المحلي.

ونوهت ميرك بكيفية استجابة لبنان لهذا الكم الهائل من اللاجئين السوريين، متفهمة ان الوضع في البلد لا يمكن ان يستمر على المدى الطويل. وأكدت ان سوريا تبقى الحضن الطبيعي للشعب السوري.