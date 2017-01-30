جرحى في تضارب بالسكاكين بين ابناء بلدة مشحا وشبان سوريين

سجل اشكال في بلدة مشحا العكارية بين شبان من البلدة وشبان سوريين تطور الى تضارب بالسكاكين ما اسفر عن اصابة 5 اشخاص وهم "ع.ع" و "خ.م" "م.م"و "م.خ.م" و "م.م" بجروح مختلفة منها في الصدر و الرأس و الأنف و الحنجرة و القدم و الوجه و على الفور حضر الصليب الأحمر الى المكان و عمل على نقلهم الى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج فيما حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيق بالحادث.

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وأشارت المصادر الميدانية أن سبب الاشكال هو أن الشبان السوريين قاموا باستفزاز شبان البلدة واطلقوا السباب و الشتائم.