شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 31 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
أمير الليل
05:30
أمير الليل
القائمة
أمن وقضاء
منذ 16 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

جرحى في تضارب بالسكاكين بين ابناء بلدة مشحا وشبان سوريين

publishing date: 30/01/2017 13:25:56
episodes
جرحى في تضارب بالسكاكين بين ابناء بلدة مشحا وشبان سوريين
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
 

سجل اشكال في بلدة مشحا العكارية بين شبان من البلدة وشبان سوريين تطور الى تضارب بالسكاكين ما اسفر عن اصابة 5 اشخاص وهم "ع.ع" و "خ.م" "م.م"و "م.خ.م" و "م.م" بجروح مختلفة منها في الصدر و الرأس و الأنف و الحنجرة و القدم و الوجه و على الفور حضر الصليب الأحمر الى المكان و عمل على نقلهم الى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج فيما حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيق بالحادث.

 
الإعلان

 وأشارت المصادر الميدانية أن سبب الاشكال هو أن الشبان السوريين قاموا باستفزاز شبان البلدة واطلقوا السباب و الشتائم. 

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact