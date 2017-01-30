اللبناني زياد الشويري رئيساً لاتحاد البحر الابيض المتوسط للمبارزة

فاز لبنان برئاسة اتحاد البحر المتوسط للمبارزة بعد الانتصار البارز الذي حققه الرئيس الفخري للإتحاد اللبناني للمبارزة زياد الشويري في الانتخابات التي اقيمت في مرسيليا (فرنسا) في انجاز اداري كبير للرياضة اللبنانية عامةً والمبارزة خاصةً.

وقد انعقدت الجمعية العمومية لإتحاد البحر الابيض المتوسط بحضور 16 دولة يحق لها التصويت من اصل 20 دولة عضو في الاتحاد لانتخاب رئيس ومكتب تنفيذي، حيث نال الشويري الأكثرية في مواجهة المرشح الايطالي اليساندرو تشيشيناتي.

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ويضم اتحاد المتوسط أبرز الدول في رياضة المبارزة وفي طليعتها ايطاليا، فرنسا، اسبانيا وغيرها....

وانتُخب الفرنسي آلان غارنييه في منصب الأمين العام والاسباني انطونيو غارسيا في منصب أمين الصندوق. هذا وعينت الجمعية العمومية الرئيس السابق الايطالي ليونيرو دلماسيو رئيساً فخرياً بناءً على اقتراح الشويري. وعُلم ان الشويري،الذي رشّحه الاتحاد اللبناني للعبة، قد حاز على دعم من معظم الدول الاوروبية الأعضاء الا ان المفارقة كانت بحصول المرشح الايطالي على اكثرية اصواته من الاتحادات العربية ابرزها الجزائر ومصر.

وأكد الشويري في حديث للإعلام الفرنسي "ان لبنان سيستضيف البطولة المقبلة في مدينة جبيل في كانون الثاني 2018، وأن الوضع السياسي والأمني مستقر في لبنان خصوصاً مع انطلاقة العهد الجديد، ما أعطى في الخارج ثقة بمستقبل لبنان، وأملاً كبيراً لدى اللبنانيين بعودة الإزدهار، وهذا سيسمح بتحقيق رقم قياسي للمشاركين على مستوى الدول واللاعبين في مكسب لرياضة المبارزة اللبنانية ".