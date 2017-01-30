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ردات الفعل على موقف هيئة العلماء المسلمين من قرار قضائي عن المثلية

publishing date: 30/01/2017 13:58:56
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ردات الفعل على موقف هيئة العلماء المسلمين من قرار قضائي عن المثلية
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نشطت على مواقع التواصل الإجتماعي التعليقات على موقف هيئة العلماء المسلمين من قرار القاضي المنفرد الجزائي في المتن الذي اعتبر أنّ المثليّة هي ممارسة لحقّ طبيعي وليست جريمة جزائية.

وكانت الهيئة قد استنكرت القرار في بيان صادر عنها ليل الأحد وطالبت بإحالة الهيئة القضائية التي صدرت عنها هذه المخالفة للتحقيق، داعية إلى تحرك سريع وفعال لمواجهة مثل هذه الظواهر الغريبة عن المجتمع اللبناني، كما جاء في البيان الذي علّق عليه أسامة ضناوي على فايسبوك بالقول "هيئة العلماء المسلمين ما منسمع صوتن الا بالقضايا والتفاصيل البايخة اللي ما خصن فيها اساساً".

أما ابراهيم نصار فكتب أيضا على فايسبوك" الى الاخوة هيئة العلماء المسلمين تحشرون مناخيركم بقضية تتعلق بالمثلية وهي قضية اصلا من صنع الله وهي قضية شخصية".

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*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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