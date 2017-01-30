41 سوريا وصلوا الى روما من لبنان بفضل "ممر انساني"

وصل 41 طالب لجوء سوريا صباح الاثنين الى مطار فيوميتشينو في روما قادمين من لبنان بفضل "ممر انساني" اقامته منظمات مسيحية ايطالية بدعم من السلطات الايطالية.

وخلال عام سمح هذا المشروع بادخال 540 سوريا بصورة شرعية الى البلاد وبتوقيع بروتوكول اتفاق في 12 كانون الثاني لمجيء 500 طالب لجوء خلال الاشهر المقبلة من اريتريا والصومال وجنوب السودان في حين ان جهودا مستمرة لتوسيع هذا التحرك الى فرنسا.

ووصل السوريون الـ41 وبينهم مسلمون ومسيحيون قادمون من حلب وحمص ودمشق ثلثهم من القصر، الى روما بفضل منظمة سانت ايجيديو الكاثوليكية واتحاد الكنائس الانجيلية الايطالية وكنيسة الولدان.

و"الممر الانساني" الممول من المنظمات الثلاث يرمي الى تفادي تعرض المهاجرين لمخاطر الرحلات غير الشرعية وتقديم ضمانات امنية لبلد الاستقبال وتأمين برنامج دمج.