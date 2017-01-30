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احتجاجات على قرار ترامب بحظر السفر

publishing date: 30/01/2017 16:45:00
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احتجاجات على قرار ترامب بحظر السفر
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دعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الى الغاء مرسوم الرئيس دونالد ترامب الذي يحظر على رعايا سبع دول غالبية سكانها من المسلمين دخول الاراضي الاميركية.

 

ووصف ايرولت القرار الاميركي بانه "احادي الجانب ومفاجىء وصادم" مطالبا الادارة الاميركية ب"توضيح" سريع.

 
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 ويمنع مرسوم ترامب بشكل خاص دخول رعايا سبع دول ذات غالبية اسلامية الاراضي الاميركية لثلاثة اشهر.

 

 هذا، وأشار مسؤولون اميركيون الى ان عددا من الدبلوماسيين احتجوا على الامر الذي اصدره الرئيس دونالد ترامب بوقف وصول اللاجئين وحظر منح التاشيرات لمواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين
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