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البيت الابيض على علم بتجربة صاروخية ايرانية

publishing date: 30/01/2017 15:37:38
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البيت الابيض على علم بتجربة صاروخية ايرانية
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أعلن البيت الابيض الاثنين انه على علم بتجربة صاروخية اجرتها ايران، الا انه لم يكشف عن تفاصيل، ولم يوجه انتقادات لهذه التجربة.

 

 وقال المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر "نحن على علم بان ايران اطلقت ذلك الصاروخ. وندرس طبيعته بالتحديد". وكانت شبكة فوكس نيوز نقلت سابقا عن مسؤولين اميركيين لم تكشف عن هوياتهم ان ايران اجرت تجربة على صاروخ بالستي الاحد في انتهاك لقرار للامم المتحدة

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هذا، واتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ايران باطلاق صاروخ باليستي في خطوة قال انها تمثل "انتهاكا سافرا" لقرار مجلس الامن الدولي
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