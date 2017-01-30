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أوباما يخرج عن صمته...وهذا ما أيّده

publishing date: 30/01/2017 15:43:41
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أوباما يخرج عن صمته...وهذا ما أيّده
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خرج الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما الاثنين عن صمته بعد عشرة ايام على مغادرته السلطة، ليؤيد التظاهر دفاعا عن الديموقراطية، وليندد بالتمييز "بسبب العقيدة او الدين"، وذلك في بيان صدر عن المتحدث باسمه.

 

  وفي الوقت الذي تتواصل فيه التظاهرات الرافضة لسياسة الرئيس دونالد ترامب خصوصا بشأن مرسومه الاخير حول الهجرة، قال كيفن لويس المتحدث باسم اوباما ان الرئيس السابق "مسرور" بالاحتجاجات التي تجري في انحاء البلاد، وقال "المواطنون يمارسون حقهم الدستوري في التجمع والتنظيم واسماع اصواتهم عبر مسؤوليهم المنتخبين، وهو ما نتوقع ان نراه بالضبط عندما تصبح القيم الاميركية في خطر".

 

   واوضح ان الرئيس اوباما "يختلف بشكل اساسي مع فكرة التمييز ضد الافراد بسبب العقيدة او الدين". 

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