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قتيلان في هجوم على فرقاطة سعودية قبالة سواحل اليمن

publishing date: 30/01/2017 16:40:14
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قتيلان في هجوم على فرقاطة سعودية قبالة سواحل اليمن
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اعلنت  وكالة الأنباء السعودية (واس) أن فرقاطة سعودية تعرضت لهجوم "إرهابي" قبالة الساحل الغربي لليمن مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة ثلاثة.

 

 وقالت الوكالة نقلا عن بيان للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن "تعرضت فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل ثلاثة زوارق انتحارية تابعة للمليشيات الحوثية."

 

وأضافت الوكالة أن الهجوم أدى إلى "استشهاد اثنين من أفراد طاقم السفينة وإصابة ثلاثة آخرين حالتهم مستقرة."

 

 وتقود السعودية تحالفا عربيا بدأ توجيه ضربات جوية في اليمن قبل 21 شهرا لتمكين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من ممارسة مهام عمله بعد أن اضطره الحوثيون الشيعة للخروج من العاصمة صنعاء قبل عامين.

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