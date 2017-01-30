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ترامب يقيل وزيرة العدل لرفضها تطبيق قراره

publishing date: 30/01/2017 23:41:42
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ترامب يقيل وزيرة العدل لرفضها تطبيق قراره
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أقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين سالي ييتس من منصب وزيرة العدل بالوكالة بعدما اصدرت تعميما تطلب فيه من المدعين العام عدم تطبيق قراره المثير للجدل بشأن منع رعايا سبع دول اسلامية من السفر للولايات المتحدة.
     
واشار البيت الابيض في بيان الى ىان "وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة"، مضيفا ان "الرئيس ترامب اعفى ييتس من مهامها وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة الى ان يثبت مجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز" في منصب وزير العدل.
 
ووصف البيت الابيض ييتس في بيانه بأنها "ضعيفة في ما يتعلق بالحدود وضعيفة جدا في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية".

الى ذلك، أقال ترامب المسؤول بالوكالة عن ادارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل وعين مكانه توماس هومان.
 
وقال وزير الامن الداخلي جون كيلي في بيان لم يعلل فيه سبب اقالة راغسديل المعين منذ عهد باراك اوباما، ان تعيين هومان سيساهم في "ضمان اننا نطبق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية".
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