اجتماع طارئ لمجلس الامن... والسبب ايران

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يعقد مجلس الامن الدولي الثلاثاء اجتماعا طارئا لبحث التجربة التي اجرتها ايران على صاروخ متوسط المدى، كما اعلنت البعثة الاميركية لدى الامم المتحدة.واشارت البعثة في بيان الى انه "على ضوء التجربة التي اجرتها ايران في 29 كانون الثاني على اطلاق صاروخ متوسط المدى فان الولايات المتحدة طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن الدولي".وبحسب دبلوماسيين فان مجلس الامن سيبدأ مشاوراته حول التجربة الايرانية فور انتهاء اجتماعه المقرر حول سوريا والذي سيبدأ في الساعة العاشرة صباحا.