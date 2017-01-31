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تغريم دويتشه بنك لغسيله الأموال الروسية!

publishing date: 31/01/2017 01:05:30
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تغريم دويتشه بنك لغسيله الأموال الروسية!
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فرضت السلطات في بريطانيا والولايات المتحدة غرامة بقيمة 630 مليون دولار على مصرف دويتشه بنك الالماني العملاق لاتهامه بالقيام بعمليات غسيل اموال في روسيا.
     
وبحسب الاتهامات الموجهة الى دويتشه بنك فقد عمل المصرف على تحويل عشرة مليارات دولار الى خارج روسيا بطريقة غير شرعية عبر استخدام استراتيجية "ميرور ترايدينغ" عبر فروع البنك في موسكو ولندن ونيويورك. 
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*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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