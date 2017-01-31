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بعد قرار ترامب...ما مصير هؤلاء العراقيين؟

publishing date: 31/01/2017 01:18:15
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بعد قرار ترامب...ما مصير هؤلاء العراقيين؟
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أعلن البنتاغون انه بصدد اعداد قائمة اسمية بالعراقيين الذين خدموا مع قواته في العراق بهدف اعفائهم من قرار الرئيس دونالد ترامب منع سفر العراقيين ورعايا ست دول اسلامية اخرى الى الولايات المتحدة موقتا.
 
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية جيف ديفيس ان البنتاغون يحرص على "التأكد من ان تكون اسماء كل الذين برهنوا عمليا عن التزامهم القتال معنا ودعمنا معروفة" من قبل الاجهزة المسؤولة عن اصدار تراخيص الدخول الى الولايات المتحدة.
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وعن وضع الطيارين العراقيين الذين يتدربون حاليا في قاعدة اريزونا الجوية في شمال غرب الولايات المتحدة قال المتحدث ان "هذه على وجه التحديد احدى المشاكل التي ما زلنا نبحث بشأنها".
 
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