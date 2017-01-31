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اعلن البنتاغون ان جنود القوات الخاصة الاميركية الذين نفذوا عملية إنزال نادرة في اليمن الاحد ضد تنظيم القاعدة فوجئوا بنساء كثيرات يقاتلن في صفوف التنظيم الجهادي.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية جيف ديفيس انه "بينما كانت العملية جارية، رأينا نساء مقاتلات يركضن باتجاه مواقع معدة مسبقا، كما لو انهن تدربن على القتال ضدنا".يذكر أن ليل السبت-الاحد قتل منطقة يكلا في محافظة البيضاء في وسط اليمن عشرات من مسلحي القاعدة اضافة الى مدنيين وجندي اميركي في هجوم شنته قوات النخبة الاميركية هو الاول ضد التنظيم المتطرف في هذا البلد منذ تسلم الرئيس دونالد ترامب منصبه.ورفض البنتاغون تأكيد او نفي مقتل اطفال في الهجوم، مؤكدا انه لا يزال بصدد تقييم الحصيلة.نساء كثيرات يقاتلن في صفوف القاعدة...