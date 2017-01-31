بين خاتم خطوبة إليسا ورومانسية نادين الراسي.. نجمات مغرومات في عيد الحب

مع إقتراب عيد الحب، بدأت تظهر ملامح الغرام علناً على بعض النجمات، الأمر الّذي قد يثير فضول أهل الصحافة وروّاد الإنترنت لمحاولة معرفة المزيد من التفاصيل.

البداية مع الممثلة نادين الراسي الّتي بعد إنفصالها عن زوجها والحصول على حضانة أولادها فاجأت الرأي العام بإعلان خطوبتها. ورغم أنها تنشر الكثير من الصور مع خطيبها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، إلا أنّها تحرص على إخفاء هويته من خلال تعديل الصور وتمويه وجهه.

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أمّا الفنانة إليسا فاعترفت في الكثير من لقاءاتها الإعلاميّة مؤخراً أنها تعيش حالة حبّ دون الكشف عن هوية حبيبها أو تأكيد ما تم تداوله عبر المواقع الإلكترونية حول إسم وصور حبيبها. وقد تحوّل الخاتم في يدّ إليسا أخيراً إلى سؤالٍ عريض وهو "هل إرتبطت إليسا رسمياً وعقدت خطوبتها؟".

كما تداولت وسائل إعلامية معلومات جديدة عن علاقة حبّ تجمع الفنانة نجوى كرم بأحد رجال الأعمال لتنتشر معها شائعة زواج شمس الغنيّة اللبنانية بسريّة تامة عبر شبكة الإنترنت. وتُفضّل نجوى كرم مشاركة متابعيها بتفاصيل نشاطاتها الفنيّة وإبعاد حياتها الخاصة عن الإعلام.

ونجحت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بإستقطاب الأضواء في حفلها الأخير بأحد المنتجعات السياحية بعدما صعد إلى المسرح شاب في جسد طفل يدعى حمودة وعمره ١٦ عاماً، فمازحته شيرين وطلبت منه الزواج ومن ثم غنّت له "حمودة".