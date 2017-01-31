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جويل حاتم: "هو حشّاش وأختو دبّابة"

publishing date: 31/01/2017 05:19:34
episodes
جويل حاتم: &quot;هو حشّاش وأختو دبّابة&quot;
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إجتاحت عارضة الأزياء جويل حاتم مواقع التواصل الإجتماعي وتصدّرت المواقع الإلكترونيّة بسبب ردّها على من شتم والدها من دون تسمية المقصود.
في التفاصيل، كتبت جويل حاتم عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك التالي "في واحد وظوظ حشّاش نوري كلّو بوتوكس.. ومسمّى حالو رجّال، سبّو لبيّي.. إختو دبّابة قدّ سيترن أبو كوكو ما في مين يقشها". وأضافت "بس لو أنا كنت موجودة لكنت ضربتن ودعوستن تحت إجريي بس انشالله اتلاقى فيون تنزّل الدم من وجو وطيّرلو هالبوتوكس".
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وأثار هذا المنشور الكثير من ردود الفعل المتضامنة والمسيئة لجويل حاتم، فعادت وكتبت "بات واضحاً أن أكثر من 95% من الإعلام اللبناني ضدّي".
 
 
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