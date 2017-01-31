مشروع قانون الإنتخابات النيابية... العودة إلى المربَّع الأول

اكد الوزير السابق وائل أبو فاعور، اثر اجتماع وفد اللقاء الديموقراطي مع الرئيس نجيب ميقاتي، "ان هناك عقدا دستوريا هو اتفاق الطائف وهو ملزم لجميع اللبنانيين، وقد كلف الكثير من التضحيات والخسائر والدماء والجراح التي تقاسمناها كلبنانيين. ونشتمّ رائحة انقلاب على اتفاق الطائف قإذا كان هناك من يريد ذلك فليقله بصراحة".

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واشار ابو فاعور الى أنه "نريد أن نسلك مسلك الطائف، وقانون الإنتخاب يتعلق بالطائف وآليته واضحة".وأشار ابو فاعور الى أنه "كنا على حقّ عندما قلنا أنّ الدافع الأساسي من المناقشات الإنتخابية يكمن في حيازة أكبر قدر ممكن من المقاعد لدى بعض الأفرقاء."من جهته، اعلن الرئيس ميقاتي، اننا حرصاء على ان نحمي بعضنا وأن نصل لقانون الإنتخابات من روحية الطائف والتمسك بالطائف وحذافيره من المادة 95 إلى إنشاء مجلس الشيوخ، ويا ليت نتكلم بهذا الموضوع بصورة واضحة".