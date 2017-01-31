بالفيديو: سيرين عبدالنور وإبنتها في مهبّ العاصفة.. "غرام على الحِلّ"

لمجرد أنها مسقط رأس ميلانيا...السياح يتوافدون
ما ابرز التطورات اليوم؟
استقرار يترافق مع رياح شمالية شديدة البرودة
لن تتوقعوا مدى رشاقة جسمها...
عم تثلج علينا وبنتي مصرة تعمل رجل الثلج ☃️ ما قدرنا كملنا هربنا من البرد #ilovesnow #qualitytime #mybaby #fun #snowman #nature
A photo posted by سيرين عبد النور (@cyrineanour) on Jan 28, 2017 at 3:24am PST
عم تثلج علينا وبنتي مصرة تعمل رجل الثلج ☃️ ما قدرنا كملنا هربنا من البرد #ilovesnow #qualitytime #mybaby #fun #snowman #nature
A photo posted by سيرين عبد النور (@cyrineanour) on Jan 28, 2017 at 3:24am PST
غرام على الحِل #الارز #لبنان #عائلة #الثلج ☃️❄️💨
A video posted by سيرين عبد النور (@cyrineanour) on Jan 28, 2017 at 9:20am PST
غرام على الحِل #الارز #لبنان #عائلة #الثلج ☃️❄️💨
A video posted by سيرين عبد النور (@cyrineanour) on Jan 28, 2017 at 9:20am PST