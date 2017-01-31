بالفيديو: سيرين عبدالنور وإبنتها في مهبّ العاصفة.. "غرام على الحِلّ"

في أجواء عائليّة بإمتياز، أمضت النجمة سيرين عبد النور إجازة ممتعة مع زوجها وإبنتها تاليا في منطقة الأرز الّتي طغى عليها اللون الأبيض بسبب تساقط الثلوج بكثافة مع قدوم العاصفة "بيرلا".

في التفاصيل، نشرت سيرين عبد النور صورةً جديدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام ظهرت فيها برفقة إبنتها في مهبّ العاصفة، وأرفقتها بالتعليق التالي "عم تثلج علينا وبنتي مصرّة تعمل رجل الثلج. ما قدرنا كمّلنا هربنا من البرد". ومن ثم شاركت سيرين متابعيها بمقطع فيديو مع تعليقٍ جاء فيه "غرام على الحِلّ".

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يُذكر أنّه من المتوقع أن نشهد على عودة سيرين عبد النور إلى الدراما في رمضان 2017 في عملٍ يحمل عنوان "قناديل العشاق".

عم تثلج علينا وبنتي مصرة تعمل رجل الثلج ☃️ ما قدرنا كملنا هربنا من البرد #ilovesnow #qualitytime #mybaby #fun #snowman #nature A photo posted by سيرين عبد النور (@cyrineanour) on Jan 28, 2017 at 3:24am PST