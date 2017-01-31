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بالفيديو: لحظات مؤثرة تجمع شقيقين بعد فراق دام 10 سنوات

publishing date: 31/01/2017 07:44:34
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بالفيديو: لحظات مؤثرة تجمع شقيقين بعد فراق دام 10 سنوات
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نشر الشاب الإيراني حسين جلالي مقطع فيديو على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك ظهر خلاله وهو يلتقي شقيقه داخل المطار بعد 10 سنوات من الفراق.

 
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وأرفق حسين الفيديو بتعليق شرح فيه أن أخاه كان يتابع دراسته في الولايات المتّحدة الأميركية الأمر الذي جعلهما يفترقان لمدة 10 سنوات.

 

ولم يستطع حسين أن يرى أخاه طوال هذه الفترة لأن الأخير كان يخاف ألا يحصل على تأشيرة دخول من جديد في حال غادر الولايات المتحدة الميركية لزيارته، ولم يتمكّن حسين بدوره من الحصول على تأشيرة دخول.

 

ويعود الفيديو لعام 2011 لكن حسين أعاد نشره في ظل قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن منع المهاجرين من 7 دول شرق أوسطية من زيارة الولايات المتحدة من بينها إيران.

 
وعبّر حسين عن خوّفه من عدم رؤية شقيقه مجدّدًا بسبب هذا القرار.
 
 
 
 
 
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