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صحة و تغذية
منذ 20 ساعة
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كيف تملأ الرئتين بكمية أكبر من الأكسجين؟

publishing date: 31/01/2017 07:52:29
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كيف تملأ الرئتين بكمية أكبر من الأكسجين؟
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الإنسداد الرئوي المزمن هو مرض يحدّ من تدفّق الهواء إلى داخل الرئتين وإلى خارجها ويمنع أنسجة الرئتين من امتصاص الأكسجين في الدم وأيضًا من تمرير ثاني أوكسيد الكربون.

 
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كذلك، يؤدي هذا المرض إلى السعال الحاد، تكوّن المخاط، واللهث.

 

والسبب الرئيسي للإصابة بهذا المرض هو التدخين بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل تلوّث الهواء.

 

وقال الطبيب البريطاني مارتين سكير إنه من الضروري التحكّم بالعوارض عند متابعة العلاج وتحسين طريقة التعايش مع هذا المرض المزمن.

 

ومن أكثر الأدوية فعالية هي أجهزة الإستنشاق لأنها تساعد في تخفيف نسبة الإلتهاب في الرئتين وتهدئ التشنج في قصبات الهواء كما أنها تقلل من إفراز المخاط.

 

وأضاف سكير أنه من الضروري أيضًا استخدام جهاز توليد الاكسجين بخاصة للأشخاص الذين يعانون من نقص حاد من الاكسجين في الدم.

 
ويخضع البعض حاليًا لعملية جراحية لتقليص حجم الرئة وبالتالي لتعزيز دخول الهواء إليها وخروجه منها.
 
 
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