بالفيديو – لن تُصدّقوا ماذا فعلت الماريجوانا برجلٍ يُعاني من الباركنسون!

يُعاني الرجل الأميركي لاري سميث من مرض الباركنسون أو مرض الشلل الرعاشي منذ حوالي 20 عامًا.

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ويعاني لاري من الأعراض التي تتزامن مع هذا المرض والتي يتخلّلها الإرتعاش، بطء الحركة، التصلّب وفقدان الصوت.

وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو أراد من خلاله لاري أن ينشر التوعية حول هذا المرض، وظهر فيه وهو يتناول الماريجوانا الطبية.

ووضع لاري بضع قطرات زيت الماريجوانا تحت لسانه وسرعان ما بدأت التغيّرات بالظهور عنده فتوقف عن الإرتعاش وبدأ يتكلّم بشكلٍ طبيعي.

وأعاد الملايين نشر الفيديو على موقعي التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر.