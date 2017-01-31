الملك محمد السادس في مقر الاتحاد الافريقي بعد 33 عاما على انسحاب المغرب

حضر عاهل المغرب الملك محمد السادس مراسم اختتام قمة الاتحاد الافريقي في اديس ابابا، غداة موافقة المنظمة على اعادة عضوية بلاده بعد 33 عاما على خروجها منها.

وأيدت 39 دولة من اصل 54 الاثنين عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي بعد خروجه منه في 1984 احتجاجا على قبول المنظمة "الجمهورية الصحراوية" التي اعلنتها "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" فيما يعتبر المغرب هذه المنطقة جزءا من اراضيه.