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الاسد للصناعيين: إرادة الحياة عند السوريين هي إحدى أهم عوامل صمود سوريا

publishing date: 31/01/2017 08:23:49
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الاسد للصناعيين: إرادة الحياة عند السوريين هي إحدى أهم عوامل صمود سوريا
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استقبل الرئيس بشار الأسد عددا من الصناعيين من دمشق وريفها ممن تضرروا خلال الأزمة وخسروا منشآتهم وعادوا إلى العمل ضمن ورشات صغيرة.

واعتبر الأسد أن ارادة الحياة عند السوريين هي إحدى أهم عوامل صمود سوريا في وجه ما تتعرض له وأن الصناعيين السوريين الذين صمدوا وتابعوا أعمالهم بالرغم من الخسائر التي لحقت بهم هم مصدر فخر.

وأضاف أن الحرب لم تقتصر على الجانب العسكري بل لها جوانب أخرى من ضمنها الاقتصاد، موضحا أن إصرار الصناعيين على الاستمرار بالعمل حتى ولو على نطاق أضيق كان له أثره الإيجابي في الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد.

من جانبهم تحدث الصناعيون عن الخسائر التي تكبدوها في معاملهم خلال الحرب وكيف أن هذه الخسائر لم تثنهم عن مواصلة أعمالهم وافتتاح ورشات صغيرة تسمح لهم بالاستمرار إلى حين عودتهم إلى معاملهم، مؤكدين أنهم تمكنوا بالرغم من الصعوبات من استئناف أعمالهم ومصممون على العودة إلى سوية الإنتاج السابقة بما يحقق هدفهم بالرجوع إلى الأسواق العربية والعالمية.

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