جلسة للبرلمان البريطاني لمناقشة زيارة ترامب

يعقد البرلمان البريطاني جلسة نقاش في 20 شباط لمناقشة زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى بريطانيا بعد ان وقع 1,6 مليون شخص عريضة تطالب بخفض مستوى زيارته الى زيارة رسمية. الإعلان

واعلنت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن زيارة الدولة المقررة التي سيقوم بها ترامب لا يزال أمامها أشهر وإن برنامج الزيارة لم يوضع بعد.

ودعا مسؤول سابق في الخارجية البريطانية الى خفض مستوى الزيارة التي سيقوم بها ترامب الى بريطانيا من زيارة دولة الى زيارة رسمية لتفادي احراج الملكة اليزابيث الثانية.

واقترح بيتر ريكتس الذي كان المسؤول الاعلى رتبة في وزارة الخارجية من 2006 الى 2010 الى خفض الزيارة الى زيارة رسمية دون ان تتضمن لقاء مع الملكة في رسالة نشرتها صحيفة "تايمز".