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السلطة الفلسطينية تعلن موعدا جديدا للانتخابات المحلية وحماس ترفض

publishing date: 31/01/2017 08:57:51
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السلطة الفلسطينية تعلن موعدا جديدا للانتخابات المحلية وحماس ترفض
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حددت الحكومة الفلسطينية موعدا جديدا لاجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في 13 ايار المقبل، حسب ما افاد وزير الحكم المحلي حسين الاعرج.

 لكن حركة حماس سارعت الى رفض القرار معتبرة انه "يعزز الانقسام" الداخلي

 وقد أرجأت السلطة الفلسطينية هذه الانتخابات التي كان من المفترض ان تجري في تشرين الاول الماضي، لاسباب متعلقة بالانقسامات بين الفصائل الفلسطينية لا سيما بين حركتي فتح وحماس.

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