انستغرام يُنافس سناب شات ويسرق مستخدميه

أطلق تطبيق انستغرام ميزة ال "Stories" أو القصص القصيرة التي تنتهي صلاحيتها بعد مرور 24 ساعة على نشرها في شهر آب/ أغسطس الماضي وهي ميزة تشبه ميزة تطبيق سناب شات الأساسية والتي تحمل الإسم عينه.



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وتم مؤخًرًا نشر عدّة تقارير ذكرت أن نسبة مشاهدة القصص المنشورة على تطبيق سناب شات قد تراجعت بنسبة تتراوح بين ال 15 وال40 بالمئة وأن مشاركة مستخدمي سناب شات للقصص على صفحاتهم انخفضت أيضًا.

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وأضافت التقارير أن انخفاض نسبة المشاركة على تطبيق سناب شات يتزامن مع ارتفاع في نسبة مشاهدة القصص ونشرها على تطبيق انستغرام الذي تملكه شركة فايسبوك.

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وخلال 25 أسبوع، يشهد انستغرام نشر 150 مليون قصة في اليوم الواحد في حين حقق سناب شات هذا الرقم من القصص خلال شهر حزيران الفائت كاملاً.

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ومن المتوقّع أن تنشر سناب شات الطرح المالي العام في وقتٍ قريب لتعرض من خلاله أسهمًا للبيع.