في بقرصونا... قتيل وجريحان في اشكال على خلفية أفضلية مرور

أدى اشكال فردي على خلفية افضلية مرور في بلدة بقرصونا في الضنية، تطور الى تلاسن واطلاق نار الى مقتل شخص واصابة اثنين آخرين.

ونقل ب. ب. الى مستشفى السيدة للمعالجة لكنه، ما لبث ان فارق الحياة، بينما نقل الجريحان الاخران الى مستشفى الضنية الحكومي.

وحضرت فورا الى المكان قوة من الجيش لضبط الوضع، كما باشرت الاجهزة الامنية المختصة تحقيقاتها.

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