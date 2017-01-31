"التغيير والاصلاح": نؤيد اي قانون يراعي وثيقة الوفاق الوطني

أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح وزير العدل سليم جريصاتي ان التكتل لا يرغب بالستين ولا يريده وهو منفتح على اي قانون يراعي وثيقة الوفاق الوطني ولا يكون على مقياس أحد .

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وقال جريصاتي بعد اجتماع التكتل الاسبوعي: "لا عقدة لدينا أو لدى رئيس تكتلنا ولا خجل بأننا نرغب في استعادة حقوقنا بأي قانون انتخابي لكننا نحرص ايضا على شركائنا في الوطن".وأضاف:"تدرجنا نحو المختلط عندما نادوا به لكنه لم يكن يوما خيارا وكل ما طالبنا به هو المعيار الواحد".