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"التغيير والاصلاح": نؤيد اي قانون يراعي وثيقة الوفاق الوطني

publishing date: 31/01/2017 11:28:07
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أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح وزير العدل سليم جريصاتي ان التكتل لا يرغب بالستين ولا يريده وهو منفتح على اي قانون يراعي وثيقة الوفاق الوطني ولا يكون على مقياس أحد .

وقال جريصاتي بعد اجتماع التكتل الاسبوعي: "لا عقدة لدينا أو لدى رئيس تكتلنا ولا خجل بأننا نرغب في استعادة حقوقنا بأي قانون انتخابي لكننا نحرص ايضا على شركائنا في الوطن".
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وأضاف:"تدرجنا نحو المختلط عندما نادوا به لكنه لم يكن يوما خيارا وكل ما طالبنا به هو المعيار الواحد".
 
 
 
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